Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.
17 dakika önce
Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:17 Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor. - İSTANBUL
Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı