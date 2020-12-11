Küçükçekmece'de ödüllü yarışmalar başlıyor - Son Dakika

Küçükçekmece'de ödüllü yarışmalar başlıyor

11.12.2020 12:48
Küçükçekmece'de ödüllü yarışmalar başlıyor, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek ödüllü yarışmalara başvurular başladı.

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek ödüllü yarışmalara başvurular başladı.

Küçükçekmece Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin yeni fikirlerini açığa çıkaracak ve vizyonlarını geliştirecek ödüllü yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştiren, sanatla ve bilimle iç içe, çağdaş, sadece ezbere dayalı olmayan uygulamalı bir eğitimi temel alan ve bu yöndeki bilimsel projeleri ortaya çıkaran bir anlayışla hareket eden Küçükçekmece Belediyesi, yeni dönemde 6 adet ödüllü yarışma düzenleyecek.

Küçükçekmece Belediyesi, 2021/ 2022 eğitim öğretim yılında 'Ata'ya Özlem' Konulu Şiir Okuma Yarışması, 'Küçükçekmece Dahilerini Arıyor' Proje Yarışması, Mangala Turnuvası, Çevre Konulu Resim Yarışması, 'Yetenekliseniz' Ses Yarışması, 7. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması düzenleyecek.

Yarışma detayları ise şu şekilde açıklandı:

"Ata'ya Özlem" konulu şiir okuma yarışması;

"Küçükçekmece'deki resmi/özel her kademedeki okullarda görev yapan tüm öğretmenler (kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve belediye bünyesinde görev yapan) katılabilir. Yarışmaya grup şeklinde katılmak serbesttir. Yarışmanın elemelerindeki değerlendirmeyi, organizasyonun belirleyeceği, uzmanlardan oluşan, "Seçici Kurul" yapacak. Organizasyon, yarışmaya katılan ekiplerin görüntü ve fotoğraflarını, hiçbir izne tabi olmadan, her türlü mecrada yayınlama, kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir. Son başvuru tarihi 2 Nisan 2021."

'Küçükçekmece Dahilerini Arıyor' proje yarışması;

"Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel Ortaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) ve Lisede (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) okuyan öğrenciler katılabilir. Yarışmaya grup şeklinde katılmak serbesttir. Yarışmalar, Fen ve Teknoloji alanlarında, Uzay ve Astronomi, İnovasyon, Tasarım ve Modelleme, Mekanik, Elektronik, Yazılım, Görüntüleme Teknolojileri, Nano teknoloji vb. kategorilerinde düzenlenecektir. Son başvuru tarihi, 5 Mart 2021."

Mangala Yarışması;

Yarışma; İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere üç kategoride yapılacak. Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel İlkokul (2-3-4. Sınıflar ) Ortaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) ve Lisede (9, 10, 11 ve12. Sınıflar) okuyan öğrenciler katılabilir. Her okul kendi içinde elemelerini yaparak turnuvaya en fazla 10 yarışmacı ile katılabilir. Son başvuru tarihi, 1 Mart 2021."

Çevre konulu resim yarışması;

"Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel ilkokul (2, 3, 4.sınıflar) ve Ortaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) okuyan öğrenciler katılabilir. Katılımcılar yarışmaya tek bir eserle katılacaklar. Son başvuru tarihi 27 Nisan 2021."

'Yetenekliseniz' ses yarışması;

"Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel ortaöğretim (Lise) 9, 10, 11, 12. sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilir. Yarışmaya grup şeklinde katılmak serbest. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021."

7. Sınıflar arası bilgi yarışması;

"Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel ortaokullarda okuyan 7. sınıf öğrencileri katılabilir. Okullar yarışmaya 3 asil 1 yedek yarışmacıdan oluşan bir takımla katılacaktır. Son başvuru tarihi 2 Şubat 2021."

Yarışmalarda dereceye girenlere Küçükçekmece Belediyesi tarafından, 500TL ile 4000 TL arasında para ödülü ile birlikte madalya ve plaket verilecek. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de ödüllü yarışmalar başlıyor
Küçükçekmece'de ödüllü yarışmalar başlıyor
Küçükçekmece'de ödüllü yarışmalar başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Resim, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de ödüllü yarışmalar başlıyor - Son Dakika


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