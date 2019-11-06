Küçükçekmece'de ödüllü yarışmalar için başvurular başladı

Küçükçekmece Belediyesi'nin, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlediği ödüllü yarışmalara başvurular başladı.



Küçükçekmeceli öğrencilerin kabiliyetlerini desteklemek ve onları teşvik etmek, fikirlerini ve projelerini sunmalarına imkan sağlamak, araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak, özgür düşünce, uygulamalı bilimsellik ve teknik becerilerin gelişmesine katkı sunmak amacı ile düzenlenen ödüllü yarışmalarda, başvurular başladı.



7 ayrı kategoride düzenleniyor



7 ayrı kategoride düzenlenecek yarışmalarda öğrencilere yönelik, "Ata'ya Özlem" konulu Şiir Okuma Yarışması, "Küçükçekmece Dahilerini Arıyor" Proje Yarışması, "Mangala Turnuvası" Yarışması, "Gençlerden Ata'ya" Mektup Yarışması, "Hayalimdeki Küçükçekmece" Resim Yarışması, "Yetenekliseniz" Ses Yarışması ve öğretmenlere yönelik, "Ata'ya Özlem" konulu Şiir Okuma Yarışması, başlıkları altında gerçekleştirilecek.



Yarışmaların detayları açıklandı



Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yarışmaların detayları şöyle açıklandı: "Ata'ya Özlem Konulu Şiir Okuma Yarışması: Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel İlkokul (3-4. Sınıflar) ortaokul ve lisede okuyan öğrencileri katılabilir. Her okuldan en fazla 10 yarışmacının katılabileceği yarışmaya öğrenciler grup olarak katılabilir. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2019. "Küçükçekmece Dahilerini Arıyor" Proje Yarışması: Ortaokul ve Lise öğrencilerinin, Fen ve Teknoloji başlığı altında; Uzay ve Astronomi, İnovasyon, Tasarım ve Modelleme, Mekanik, Elektronik, Yazılım, Görüntüleme Teknolojileri, Nano Teknoloji. Sosyal Konular ve Teknoloji başlığı altında; Sosyal Sorumluluk, Geri Dönüşüm, Psikoloji, Sosyoloji, Yaşam Kalitesini Artırıcı Fikirler, konularındaki projeleri ile katılabilecekleri yarışmada son başvuru tarihi 20 Mart 2020. "Mangala Turnuvası" Yarışması: Yarışma, İlkokul (2,3,4. Sınıflar), Ortaokul ve Lise olmak üzere üç kategoride yapılacaktır. Her okuldan en fazla 10 öğrencinin katılabileceği yarışmada son başvuru tarihi, 1 Nisan 2020. "Gençlerden Ata'ya" Mektup Yarışması: "Lise öğrencilerinin tek bir eserle katılabileceği yarışmada Mektup, katılımcının kendi el yazısıyla yazım kurallarına uygun ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2020. "Hayalimdeki Küçükçekmece" Resim Yarışması: İlkokul (2,3,4. Sınıflar) ve Ortaokul öğrencileri tek bir eserle katılabilecek. Son başvuru tarihi 10 Nisan 2020. "Yetenekliseniz" Ses Yarışması: Lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek yarışmada başvurular, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Pop Müziği olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılabilecektir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2020.



"Ata'ya Özlem" Konulu Şiir Okuma Yarışması (Öğretmenlere Yönelik): Küçükçekmece'deki resmi/özel her kademedeki okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin katılabileceği yarışmada, son başvuru tarihi 30 Kasım 2019. Yarışmalarda dereceye girenlere Küçükçekmece Belediyesi tarafından, 500 TL ile 2.500 TL arasında para ödülü ile birlikte madalya ve plaket verilecek." - İSTANBUL