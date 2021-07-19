Küçükçekmece'de oğlunu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba serbest bırakıldı - Son Dakika

Küçükçekmece'de oğlunu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atatürk Mahallesi Dinar Sokak'ta bulunan dairede, bir babanın oğlunu tavana asarak şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, baba T.K.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülen baba T. K, "çocuğa karşı eziyet" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Babanın dövdüğü iddia edilen oğlunun vücudunda darp izine rastlanmadığı, küçük kızının ise bisikletten düşme kaynaklı dizinde sıyrık olduğunun belirlendiği öğrenildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan baba T.K, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftanın belirli günlerinde imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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