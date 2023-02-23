KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKUL SERVİSİNE BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKUL SERVİSİNE BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI

23.02.2023 11:18

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sürücü, trafikte tartışırken kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü okul servisi şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sürücü, trafikte tartışırken kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü okul servisi şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Sürücünün elindeki sopayla servis aracının camlarını kırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Sefaköy Mahallesi'nde yaşandı. Okul servisi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmada sürücü, kendisine küfrettiğini iddia ettiği servis şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Sürücü beyzbol sopasıyla servis aracının camını kırıp, kapıyı açarak şoförü darbetmeye çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sonlandırılırken, iki taraf da polis merkezine giderek ifade verdi. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKUL SERVİSİNE BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI - Son Dakika

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