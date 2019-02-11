Küçükçekmece'de 'Organize İşler'... (Ek)
2 gün önce
HALKALI'da günlerdir çok sayıda lüks aracının direksiyon ve ön konsolları çalınıyor.
HALKALI'da günlerdir çok sayıda lüks aracının direksiyon ve ön konsolları çalınıyor. Mahalle sakinleri güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızların yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu. Küçükçekmece Halkalı
sakinleri mahallelere dadanan otomobil hırsızları nedeniyle şikayetçi. Lüks araçları hedef seçen hırsızlar, otomobillerin camlarını kırdıktan sonra direksiyon, ön konsol, vites topuzu gibi parçaları çalıyor. İlçede hafta sonu da çok sayıda araç benzer şekilde soyuldu. Son olarak Şehit Yılmaz Özdemir
Caddesi'nde sabaha karşı bir aracı soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar beyaz bir araçla hedef seçtikleri otomobilin yanına yaklaşıyor. Araçtan bir kişi inerek otomobilin camını kırıyor. Hırsız, kısa süre araçta bekleyen arkadaşının yanına geri dönüyor. 2 hırsız tekrar hedef seçtikleri aracın yanına gidiyor. Aracın içine giren hırsızlar direksiyonu sökerek geldikleri araca dönüyor. Kısa sürede gerçekleşen hırsızlık sonrası 2 kişi geldikleri araçla kaçıyor. Çalınan direksiyonun yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu belirtilirken hırsızların bunu internet üzerinde ucuza sattığı kaydediliyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:18 Kaynak: DHA
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