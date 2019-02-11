Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 'Organize İşler'... (Ek)

Küçükçekmece'de 'Organize İşler'... (Ek)

2 gün önce

HALKALI'da günlerdir çok sayıda lüks aracının direksiyon ve ön konsolları çalınıyor.

Küçükçekmece'de 'Organize İşler'... (Ek), System.String[]
HALKALI'da günlerdir çok sayıda lüks aracının direksiyon ve ön konsolları çalınıyor. Mahalle sakinleri güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızların yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Küçükçekmece Halkalı sakinleri mahallelere dadanan otomobil hırsızları nedeniyle şikayetçi. Lüks araçları hedef seçen hırsızlar, otomobillerin camlarını kırdıktan sonra direksiyon, ön konsol, vites topuzu gibi parçaları çalıyor. İlçede hafta sonu da çok sayıda araç benzer şekilde soyuldu. Son olarak Şehit Yılmaz Özdemir Caddesi'nde sabaha karşı bir aracı soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar beyaz bir araçla hedef seçtikleri otomobilin yanına yaklaşıyor. Araçtan bir kişi inerek otomobilin camını kırıyor. Hırsız, kısa süre araçta bekleyen arkadaşının yanına geri dönüyor. 2 hırsız tekrar hedef seçtikleri aracın yanına gidiyor. Aracın içine giren hırsızlar direksiyonu sökerek geldikleri araca dönüyor. Kısa sürede gerçekleşen hırsızlık sonrası 2 kişi geldikleri araçla kaçıyor. Çalınan direksiyonun yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu belirtilirken hırsızların bunu internet üzerinde ucuza sattığı kaydediliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

Halkalı, Küçükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahil Yolundayken Otomobili Bir Anda Takla Atan Sürücü, Denize Uçmaktan Kıl Payı Kurtuldu Kocaeli'de Hırsızlar, Kuyumcuyu 5 Dakikada 70 Milyon Liralık Zarara Uğrattı

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:50:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 'Organize İşler'... (Ek)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]