Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

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Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.
Küçükçekmece'de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
İSTANBUL - Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyulan Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cemil Mutlu hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:06 Kaynak: İHA
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