Küçükçekmece'de Oto Yangını
35 dakika önce
Küçükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobile itfaiye müdahale etti.
Küçükçekmece
'de seyir halindeyken alev alan otomobile itfaiye müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Cennet Mahallesi
Durağı mevkisinde Avcılar
istikametine seyreden 34 ZD 0492 plakalı aracın motor bölümünde yangın çıktı.
Otomobilin sürücüsü yangını fark ederek araçtan inerken, alevler aracın ön kısmını sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle trafik bir süre aksadı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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