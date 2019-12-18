Küçükçekmece'de otobüs durağındakilere çarpan sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika

Küçükçekmece'de alkollü kullandığı araçla otobüs durağında bekleyenlere çarparak bir kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Sezer ile taraf avukatları katıldı. Olayda hayatını kaybeden Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ile babası Haluk Kartal da hazır bulundu.

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Miktat Ayaydın, "Duyduğum ses çarpmayla karışık acı fren sesiydi. Araç savrulur vaziyette yanlamasına gelerek bana çarptı. Kendimi yerde buldum. Hastaneye kaldırıldım. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Türker, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tahliyesini isteyen sanık Fatih Sezer ise, "Mağdurların zararının giderilmesi için ailemle de konuştum. Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, bilirkişi raporunun beklemesine karar verdi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal, sanığın tutuklu yargılanmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Mağduriyetimizin giderilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Mağduriyetimi ancak kızımı verirlerse giderebilirim. Kızım geri gelmeyeceğine göre bizim bütün mücadelemiz, diğer çocuklar için, trafik cinayetlerine kurban gidenler için. Begüm için trafik terörü ve trafik cinayetiyle savaşmaya, organ bağışına desteğe devam edeceğiz. Çünkü Begüm öyle isterdi." ifadelerini kullandı.

Kartal, kızının organlarının 4 kişiye bağışlanmasıyla ilgili de "Kimdeyse güzel güzel yaşasınlar. Yaşamlarına devam etsinler. Benim için önemli olan bu." diye konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 21 Temmuz'da meydana gelen kazanın nasıl olduğuna yer verildi. Kazada sanık Fatih Sezer'in, kullandığı araçla D-100 kara yolunda Beşyol mevkisinde yan yola saptığı sırada bir araca çarptığı belirtildi. Sezer'in aracının çarpmanın etkisiyle geri giderek metrobüs köprüsünün yanındaki otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kaydedildi.

Kazada Begüm Kartal'ın vefat ettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen iddianamede, sanık Sezer'in 1.42 promil alkollü olduğuna da işaret edildi.

İddianamede, sanığın "bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.