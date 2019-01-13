Küçükçekmece'de Otobüs Yangını
1 saat önce
Küçükçekmece'de park halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Küçükçekmece
'de park halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez
Mahallesi Mahmutbey
Caddesi üzerinde park halindeki 34 EU 1426 plakalı özel halk otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Otobüste büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:05 Kaynak: AA
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