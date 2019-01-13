Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Otobüs Yangını

Küçükçekmece'de Otobüs Yangını

1 saat önce

Küçükçekmece'de park halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de Otobüs Yangını, System.String[]
Küçükçekmece'de park halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde park halindeki 34 EU 1426 plakalı özel halk otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Otobüste büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:05 Kaynak: AA

İtfaiye, Küçükçekmece, Güncel
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