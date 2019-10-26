Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de otomobil alev alev yandı
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de otomobil alev alev yandı

Küçükçekmece'de otomobil alev alev yandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobildeki yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece, İnönü Mahallesi,1. Mutlu Sokakta park halinde bulunan otomobilde saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden alevler çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Küçükçekmece'de otomobil alev alev yandı

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:24 Kaynak: DHA
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