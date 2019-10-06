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Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere girdi; 4 yaralı

1 saat önce

Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere girdi; 4 yaralıİSTANBUL - E5 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı.

Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere girdi; 4 yaralı

İSTANBUL - E5 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05: 00 sıralarında E5 Karayolu Ankara istikameti Küçükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 VG 3392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Kaza sonrası olay yerine gelerek sinir krizi geçiren yaralıların yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil içerisinden çıkartılan 4 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans içerisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere girdi; 4 yaralı

Küçükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:39 Kaynak: İHA
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