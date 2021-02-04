Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

04.02.2021 02:14

Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda seyir halindeyken kontrolü kaybeden otomobil bariyerlere ok gibi saplandı.

Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda seyir halindeyken kontrolü kaybeden otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan iki kişi vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00: 45 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekspres yolu üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Sedat Kırmızıtepe yönetimindeki 34 MDP 97 plakalı mini panelvan araç, yol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü Kırmızıtepe'yi ve yanında bulunan yolcu Yusuf Kaya'yı gören başka bir otomobil sürücüsü bir yandan yaralıları otomobilden çıkartmaya çalışırken bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazaya karışan otomobilden bir süre sonra dumanların yükselmesi nedeniyle olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği sırada yol üzerinde aracıyla seyir halinde olduğunu söyleyen Abdullah Kaya, " 'Bursa'dan geliyordum, aracımın üstünde indirmem gereken ihracat yükü vardı. Bu kazaya karışan aracı daha önce farklı bir araç sıkıştırdı ve bu araçta sapağı kaçırınca bariyere vurdu. Benim gördüğüm kadarıyla 2 kişilerdi. Yaralılardan birinin bacağı kırılmıştı." dedi.

Sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılan yaralıları Kanuni Sultan Süleyman hastanesine kaldırırken itfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangını söndürdü.

Polis ekipleri kaza nedeniyle yol üzerinde güvenlik önlemi alırken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Küçükçekmece, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı - Son Dakika


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