Küçükçekmece'de otomobil karşı şeride geçti: 6 yaralı

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Küçükçekmece 'de karşı şeride geçen otomobil başka bir otomobile çarptı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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