Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de otomobil karşı şeride geçti: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de otomobil karşı şeride geçti: 6 yaralı

Küçükçekmece'de otomobil karşı şeride geçti: 6 yaralı

32 dakika önce

Küçükçekmece'de karşı şeride geçen otomobil başka bir otomobile çarptı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de otomobil karşı şeride geçti: 6 yaralı, System.String[]

Küçükçekmece'de karşı şeride geçen otomobil başka bir otomobile çarptı,  1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Halkalı Gümrük Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pikniğe giden ve içerisinde 1'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüjdeki tel örgüleri de yıkarak şeritte ilerleyen araçla çarpışarak devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışanlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe bir süre kapatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Tel örgülerden görüntü

-Caddeden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-diğer detaylar


- İstanbul
Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracıyla evin duvarına çarpan kadın sürücü "Özür dilerim" dedikten sonra kaçtı
Ümraniye'deki far hırsızları kamerada Son Dakika: Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:13:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de otomobil karşı şeride geçti: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]