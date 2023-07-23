Küçükçekmece'de otomobil, meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de otomobil, meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

23.07.2023 08:07

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mecit Yıldırım ile Uğur Torlak hayatını kaybetti. Kaza sonucunda bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Küçükçekmece'de otomobil, meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir otomobil meyve yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mecit Yıldırım ile Uğur Torlak hayatını kaybetti.

Kaza Küçükçekmece D-100 karayolunda sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü Mecit Yıldırım idaresinde seyir eden 34 GGR 673 plakalı otomobil karayolda önce bariyerlere daha sonra sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EKF 15 plakalı meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan Mecit Yıldırım ile yolcu koltuğunda bulunan Uğur Torlak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ve çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri tarafından Mecit Yıldırım ve Uğur Torlak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan işlemlerin ardından otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Durumunun iyi olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü karakola götürülmeden önce tedbir olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Edirne istikametinde bir süre trafik oluştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de otomobil, meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü - Son Dakika


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