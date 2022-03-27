Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

27.03.2022 03:01

- Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı Küçükçekmece'de kavşağı fark edemeyen sürücü kontrolünü kaybettiği araçla takla attı.

- Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kavşağı fark edemeyen sürücü kontrolünü kaybettiği araçla takla attı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00'da Küçükçekmece Atakent Mahallesi 223. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye Murat Yılmaz idaresindeki 34 CVV 855 plakalı otomobil süratinin fazla olması sebebiyle kavşağı fark edemedi. Süratli şekilde kavşağa giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atan otomobilde sıkışan 6 kişiyi çıkardı. Yaralılar ambulans ile Kanuni Sultan Süleyman ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

(MFD- DH-GD)

Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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