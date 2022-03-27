Küçükçekmece'de otomobil takla attı; 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de otomobil takla attı; 6 kişi yaralandı

27.03.2022 03:23

KÜÇÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Atakent Mahallesi 223. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Murat Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 34 CVV 854 plakalı otomobil, kavşakta takla attı. Otomobilde bulunan 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Kanuni Sultan Süleyman ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Küçükçekmece'de otomobil takla attı; 6 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de otomobil takla attı; 6 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de otomobil takla attı; 6 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de otomobil takla attı; 6 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de otomobil takla attı; 6 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de otomobil takla attı; 6 kişi yaralandı
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Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de otomobil takla attı; 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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