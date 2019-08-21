Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Son Dakika Güncel Haber

Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya öldü

1 saat önce

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ( DHA)-Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]


Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, ( DHA)- Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza saat 11.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki Nejat Dinçer 'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Suat Ü. 'nün kullandığı otomobil çarptı. Suat Ü. ise kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. Dinçer, yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza noktasını güvenlik şeridiyle kapattı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Sürücü Suat Ü. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Yaşanan kazayı anlatan görgü tanığı Mehmet Dener, "70, 80 yaşlarındaki amcamız karşıdan karşıya geçmek isterken duramayan bir araç çarptı. Araçta ağaca çarptı. Kaza ölümle sonuçlandı" diye konuştu.

Küçükçekmece, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı
Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damat için karar verildi Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:28:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]