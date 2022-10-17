KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ

17.10.2022 03:26

100 Karayolu'nda hafif ticari araç aynı yönde önünde giden otomobile çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç aynı yönde önünde giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak devrilirken, araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu, Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Recep Taşkın kullandığı 34 BN 0802 plakalı hafif ticari araçla yönde önünde giden 07 APV 820 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç devrildi. Sürücü Taşkın hafif ticari aracın içinde sıkıştı. Sürücünün yardımına diğer sürücüler koşarken, ihbar üzerine ola yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Taşkın'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde kısa süreli trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar normal akışına döndü.

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D-100 Kara Yolu'nda 2 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı D-100 Kara Yolu'nda 2 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı Son dakika haber: Sultanbeyli'de iki ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Son dakika haber: Sultanbeyli'de iki ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika
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