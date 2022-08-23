Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

23.08.2022 19:36

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler kahvaltı salonundaki kişilere silahlı saldırıda bulundu. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişi yaşamını yitirdi.

Saat 16.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobille caddeye gelen kimliği belirsiz kişiler, kahvaltı salonundaki Yusuf Aslan ve Abdullah Okumuş'a silahlı saldırıda bulundu. Kurşunların isabet ettiği Aslan ile Okumuş yere yığıldı.

GELDİKLERİ OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Saldırganlar ise geldikleri otomobille hızlıca uzaklaşarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'Sİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf Aslan ve Abdullah Okumuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

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Kaynak: DHA

Yusuf Aslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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