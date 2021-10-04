Üye Girişi
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI - Son Dakika

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI

04.10.2021 01:02

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAKüçükçekmece'de gece saatlerinde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Küçükçekmece'de gece saatlerinde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası polis ekipleri yanarak kullanılamaz hale gelen minibüsün çalıntı kaydının olduğunu belirledi.

Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmara Sanayi Caddesi üzerinde park halinde duran 34 BK 1352 plakalı minibüsten alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla minibüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

YANAN MİNİBÜSÜN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yaptığı incelemede yanan minibüsün çalıntı kaydının olduğunu belirledi. Polis ekipleri minibüste olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından yanan minibüs otoparka çekildi.

ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS CEP TELEFONU KAMERASINDA

Park halindeki minibüsün yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde minibüsün alev alev yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Küçükçekmece, İstanbul, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı 00:15 Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı Çaykur Rizespor maçının kaderini değiştiren Diagne'nin paylaşımı, 100 bin beğeniye koşuyor 23:35 Çaykur Rizespor maçının kaderini değiştiren Diagne'nin paylaşımı, 100 bin beğeniye koşuyor Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var 23:08 Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var
Dünya liderleri ve ünlülere ait mali sırları açığa çıkaran 22:31 Dünya liderleri ve ünlülere ait mali sırları açığa çıkaran "Pandora Papers" açıklandı 21:26 "Rize'de kara gece" etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in 21:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerini yorumladı: Son derece değerli olur
Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı 20:07 Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi 19:36 Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
17:10 Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor         
00:08
Gülşen, paylaştığı göğüs ve bacak dekolteli sahne kıyafeti pozlarını neden sildiğini anlattı Gülşen, paylaştığı göğüs ve bacak dekolteli sahne kıyafeti pozlarını neden sildiğini anlattı         
23:13
Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak         
23:00
Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi         
22:12
Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar         
19:49
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak         
17:25
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun         
10:28
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 01:25:08. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS ÇALINTI ÇIKTI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement