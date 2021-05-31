Küçükçekmece'de park halindeki araç yandı - Son Dakika

İstanbul Küçükçekmece'de park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle yandı. Araç sahibi Edip Sevgili, "Bakımını cumartesi günü yaptırdım. Aracın şoför kapısı yanmış, bir de koltukla direksiyon falan hasar görmüş" dedi.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Cihan Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir apartmanın önünde park halinde olan 71 AAD 322 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Binanın önünden geçen bir vatandaş aracın yandığını görünce apartmanın ziline bastı. Zile basan vatandaş apartman sakinlerini uyardı. Aracın yandığını öğrenen Tuğba Sevgili, evde olmayan eşi Edip Sevgili'yi arayarak araçlarının yandığını söyledi. Çift daha sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

"Aracın bakımını daha 2 gün önce yaptırdım"

Aracı yanan Edip Sevgili, "Aracımı kapının önüne park ettim. Bir işim vardı, belediyeye gittim. Belediyede iken evden eşim beni aradı. Komşular söylemiş. Oradaki işimi bıraktım, buraya geldim; baktım araç gerçekten de yanıyor. Vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bakımını cumartesi günü yaptırdım. Aracın şoför kapısı yanmış, bir de koltukla direksiyon falan hasar görmüş" dedi. - İSTANBUL