Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Park Halindeki Halk Otobüsü Alev Alev Yandı

Küçükçekmece'de Park Halindeki Halk Otobüsü Alev Alev Yandı

1 saat önce

Küçükçekmece'de park halindeki halk otobüsü alev alev yandı İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Küçükçekmece'de park halindeki halk otobüsü alev alev yandı İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, halk otobüsü kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Mahmut Bey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halinde olduğu öğrenilen halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünde bir anda alev alarak yanmaya başladı. Park halindeki otobüsün yandığını gören şoför, aracın yanına gelerek söndürmeye çalıştı. Alev topuna dönen otobüsü görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak caddedeki trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Halk otobüsü kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

İtfaiye, Küçükçekmece, 3. Sayfa
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