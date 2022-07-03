Küçükçekmece'de kamyonet hırsızlığı kamerada

Park halindeki kamyoneti çalan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de park halindeki kamyoneti çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, zanlının 30 adet arama kaydı olduğu ve toplam 11 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Sefaköy'de 29 Haziran günü Recep K.'ye ait kamyonet çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda Çetin A. isimli şahıs Bahçelievler'de yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan şahsın, çeşitli suçlarda 30 adet arama kaydı olduğu ve toplam 11 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.