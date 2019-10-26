Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev böyle yandı
Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev böyle yandı

Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev böyle yandı

6 dakika önce

Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev böyle yandıİSTANBUL - Küçükçekmece'de, sokakta park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev böyle yandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, sokakta park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin alevler içinde kaldığı anlar kameraya yansırken, vatandaşlar panik yaşadı.

Olay, saat 04.30 sularında Küçükçekmece İnönü Mahallesi 1. Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 PT 4427 plakalı park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin bir anda alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bu sırada araç sahibi vatandaşlar panik içinde, araçlarını uzaklaştırdı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevli şekilde yanan otomobile müdahale ederken, kundaklama şüphesine karşı olay yeri inceleme polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri kundaklama şüphesine karşı inceleme yaptı. Otomobilde çıkan yangının kesin çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev böyle yandı

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aydınlatma direği otomobile saplandı: 2 yaralı
Adıyaman'da iki kadın arasında silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü Akılalmaz olay! Eşiyle ilişkisi olan kişiye çıplak fotoğrafla şantaj yaptı, polis kıskıvrak yakaladı İstanbul'da çocuk istismarı: 8 kişi gözaltında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 06:05:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev böyle yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]