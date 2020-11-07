Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı
07.11.2020 12:30
KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobil alev alev yandı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobil alev alev yandı. Otomobildeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesinde dün gece sokakta park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otomobilin ön kısmında başlayan yangın aracı sardı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobile müdahale ederek, alevleri söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul
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