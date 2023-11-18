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Küçükçekmece'de Patlama: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de Patlama: 1 Ölü, 5 Yaralı

Küçükçekmece'de bir binanın giriş katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilirken, iş yerinde antibakteriyel sprey üretildiği ve patlamanın bu üretim sırasında meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.

18.11.2023 10:32  - Güncelleme: 10:50

Uğur ŞAHİN - İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın giriş katındaki dairedeki iş yerinde meydana gelen patlamada, 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada patlamanın ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilirken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, iş yerinde antibakteriyel sprey üretildiğini patlamanın da bu üretim sırasında olmuş olabileceğini kaydetti.

Atatürk Mahallesi Divan Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede saat 15.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. Sokak içerisinde büyük bir gürültü ile patlamanın ardından dairede bulunanlar kendilerini dışarıya attı. Patlama sonrası dairede ara ara patlamalar da devam etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken 1 kişinin dairede hayatını kaybettiğini belirlendi. Patlamanın etkisi ile sokak sakinleri kısa süreli paniğe kapılırken park halindeki bazı otomobiller ve sokak içerisindeki binalarda hasar oluştu.

VALİLİK : İLK BELİRLEMELERE GÖRE DOĞALGAZ KAYNAKLI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi

BELEDİYE BAŞKANI: ANTİBAKTERİYEL SPREY TÜPLERİ VAR

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek açıklamalarda bulundu. Çebi, iş yerinde antibakteriyel sprey üretildiğini belirtirken patlamaya da üretim yapılan tüplerin neden olmuş olabileceğini söyledi. Ekiplerin patlamanın nederniyle ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Küçükçekmece'de Patlama: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Patlama: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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