Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi - Son Dakika

Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi

11.10.2020 13:15

Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi Nesli tükenmekte olan kuşlar için yaptığı etkinliklerle farkındalık oluşturan Küçükçekmece Belediyesi, bu kez 100 bisikletçinin katılımıyla kuşlar için pedal çevirdi.

Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi

İSTANBUL - Nesli tükenmekte olan kuşlar için yaptığı etkinliklerle farkındalık oluşturan Küçükçekmece Belediyesi, bu kez 100 bisikletçinin katılımıyla kuşlar için pedal çevirdi.

Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan nesli tükenmekte olan kuşlar için hazırlanan 'Küçükçekmece-Kuşların Evi' adlı kitabı vatandaşlarla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, bu kez farklı bir etkinliğe imza attı. Başkan Kemal Çebi ile Küçükçekmece Bisiklet ve Doğa Aktiviteleri Kulübü (KÜDAK)'a üye 100 bisikletçi, göl kenarında pedal çevirdi. Yaklaşık 2 kilometre süren bisiklet yolunu tamamlayan bisikletçiler, görevlilerce kendilerine hediye edilen t-shirt ve şapka ile karşılandı. Sevdikleriyle birlikte hafta sonu tatilinin tadını göl kenarında bisiklete binerek çıkaran bisikletlilere, 166 kuş türünün tanıtıldığı 'Küçükçekmece-Kuşların Evi' isimli kitap hediye edildi.

"Ülkemizdeki kuşların yüzde 11'i Küçükçekmece Gölü'nde"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece Gölü'nün öne çıkmayan, çıkartılamayan bir özelliği var; ülkemizdeki kuşların yüzde 11'i Küçükçekmece Gölü'nde. İstanbul'da da yüzde 40'ın üzerinde kuş çeşidi Küçükçekmece'de yaşıyor. Bunun farkında değiliz. Yani 166 çeşit kuş, Küçükçekmece Gölü'nde, burada yaşıyor ve burayı göç yolunu kullanıyor. Biz de bunun bir kitabını hazırladık" ifadelerini kullandı.

"Amacımız kuşlara dikkat çekmek"

Farkındalık oluşturma istediklerini söyleyen başkan Çebi, "Bugün de bisiklet kullanarak dikkat çekmek istiyoruz. Amacımız budur. Küçükçekmece Gölü'ne, buradaki kuşlara dikkat çekmek istiyoruz. Bunların korunması, nesillerinin kurtarılması açısından. Arkadaşlarımızla beraber kuşlar için pedal çevireceğiz. Yaklaşık 1,5-2 kilometre pedal çevireceğiz. Çünkü bunların yaşatılması gerekiyor. Onun için bugün buradayız" dedi.

"Sık sık organize edilirse mutlu oluruz"

Etkinliğe ailesi ile birlikte katılan Eymen Coşan, bisiklet sürmekten mutlu olduğunu söyledi. Annesi Fatma Coşan ise, "Çok güzeldi. Çok memnun kaldık. Göl kenarından gayet nezih bir şekilde geldik, oğlum kızım ve eşim ile. Program çok güzeldi. Sık sık organize edilirse mutlu oluruz tabi ki" şeklinde konuştu.

Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi
Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi
Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi
Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi
Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Gölü, Küçükçekmece, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş
Azerbaycan, ateşkesi ihlal Eden Ermenistan'a resti çekti: Devam ederlerse vuracağız Azerbaycan, ateşkesi ihlal Eden Ermenistan'a resti çekti: Devam ederlerse vuracağız         
13:15
Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı         
11:55
İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak         
11:45
Son Dakika! MSB'den ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Son Dakika! MSB'den ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli         
11:11
Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi         
09:54
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta         
09:20
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi         
17:08
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 13:35:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükçekmece'de pedallar kuşlar için çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei