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KÜÇÜKÇEKMECE'DE PENCEREDEN ATILDIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ÖLDÜ, YANINDAKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI (1)
6 saat önce
İstanbul DHAKüçükçekmece'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:16 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Küçükçekmece'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.
Olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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