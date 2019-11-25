Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı
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Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı

6 saat önce

İstanbul DHAKüçükçekmece'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.

İstanbul DHA

Küçükçekmece'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.

Olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:33 Kaynak: DHA
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