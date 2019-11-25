Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır...

KÜÇÜKÇEKMECE'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.

Olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

- İstanbul