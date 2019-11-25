Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır...
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır... - Son Dakika

Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır...

6 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.

Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır..., System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.

Olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:42 Kaynak: DHA
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