Küçükçekmece'de pes dedirten hırsızlık - Son Dakika

Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Yolda yürüyen kadın bir binanın bahçesinde bulunan paspası çalarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de gündüz vakti yaşanan ilginç hırsızlık olayı görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Bir sokak üzerinde yürüyen kadın bir binanın önünde geçerken bir anda binanın bahçesine doğru yönelerek yerde bulunan paspası katlayarak aldı. Daha sonra binanın bahçesinden çıkan kadın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek gözden kayboldu. Olay bina sakinlerinin bahçede bulunan paspasın yerinde olmadığını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı. Görüntüleri izleyince hırsızlığı fark eden bina sakinleri şoke oldu. Görüntüler de kadın yolda yürürken bir anda durarak binanın bahçesine giriyor. Yerdeki paspası katlıyor ve binanın bahçesinden çıkarak yoluna devam ediyor. - İSTANBUL