Küçükçekmece'de plastik şişe yüklü kamyonet alt geçide sıkıştı - Son Dakika

Küçükçekmece'de plastik şişe yüklü kamyonet alt geçide sıkıştı
KÜÇÜKÇEKMECE'de D 100 yan yolda seyir halinde kamyonet 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin altından geçemeyerek sıkıştı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de D 100 yan yolda seyir halinde kamyonet 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin altından geçemeyerek sıkıştı.
Küçükçekmece D 100 yan yolda saat 17.00 sularında Avcılar istikametinde seyir halinde olan plastik şişe yüklü kamyonet 4 metrelik alt geçidin altından geçmek istedi. Yükselmiş haldeki yükü taşıyan kamyonet 4 metre yüksekliğinde alt geçidin altında sıkıştı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi plastik şişe dolu çuvalları alt geçitten kurtarmaya çalıştı. Kurtarma işlemi sırasında yola çok sayıda şişe döküldü. Yapılan kaza nedeniyle Küçükçekmece yan yolda trafik oluştu. Aracın kurtarılmasıyla trafik akışı normale döndü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 06:36 Kaynak: DHA
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