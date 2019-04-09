Küçükçekmece'de Polis Memuru, Kendisine Bıçakla Saldıran Şahsı Vurdu
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Küçükçekmece'de polis memuru, kendisine bıçakla saldıran şahsı vurduİSTANBUL - Küçükçekmece'de eşi ve engelli çocuğuyla parktan oturan polis memuru, kendisine bıçakla saldıran madde bağımlısı şahsı tabancayla vurdu.
Küçükçekmece
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:20 Kaynak: İHA
'de polis memuru, kendisine bıçakla saldıran şahsı vurdu
İSTANBUL - Küçükçekmece'de eşi ve engelli çocuğuyla parktan oturan polis memuru, kendisine bıçakla saldıran madde bağımlısı şahsı tabancayla vurdu. Bacağından ve başından aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise olay yerinden hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece'de Soğuksu'da bulunan Seyir Parkı'nda meydana geldi. Eşi ile birlikte engelli çocuğunu rehabilitasyona getiren polis memuru, randevu saatini parkta oturarak beklemeye başladı. Bu sırada parkta bulunan madde bağımlısı olduğu düşünülen bir şahıs polis memuru ve ailesini rahatsız etmeye başladı. Bıçak çeken şahıs, polis memurunu başından yaraladı. Yanında bulunan silahını çıkartan polis memuru önce havaya, ardından da saldırganın bacaklarına ateş etti. Ancak polisin üzerine yürüyen şahıs, bu kez de bacağından bıçakladı. Bunun üzerine polis memuru silahını ateşleyerek şahsı etkisiz hale getirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Bacağından ve başından bıçak darbesiyle yaralanan polis memuru hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapılan incelemesinde saldırganın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Saldırgan şahsın cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu
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