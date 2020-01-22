KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİSİN KOVALADIĞI ARACIN KAZA YAPMASI KAMERADA - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİSİN KOVALADIĞI ARACIN KAZA YAPMASI KAMERADA

6 saat önce

Küçükçekmece'de polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİSİN KOVALADIĞI ARACIN KAZA YAPMASI KAMERADA, System.String[]

Küçükçekmece'de polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli yanına gelen otomobile binerek kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde 2 Ocak günü polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi takip etmeye başladı. Polisin şüphelendiği kişi bir süre yaya olarak devam ettikten sonra yanına gelen bir otomobile binince, emniyet ekipleri de araçla takibe devam etti. Otomobilin içerisindeki iki şüpheli polisin kendilerini takip ettiği fark ettiklerinde kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Bu kez de şüpheliler yaya olarak çalışmaya başlayınca polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Uğur K. (31) ve İsmail K. (24) isimli şüphelilerin kaza yaptıkları anlar ve yakalanma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 8,50 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 690 lira ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, İsmail K., "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Uğur K. ise çıkartıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin kaza anı

Kaçmaya çalıştıkları anlar

Yakalanma anı

Şüphelilerin karakola getirilişi


- İstanbul
Küçükçekmece, Yeşilova, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
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