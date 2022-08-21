Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil park halindeki araçlara çarptı

21.08.2022 10:27
Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Küçükçekmece'de polisten kaçan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durdu.

Küçükçekmece'de polisten kaçan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durdu. Yaşanan kovalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu satıcısı olan ve otomobilinde uyuşturucu taşıyan kimliği belirsiz 3 şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı otomobil, ara sokaktan geri geri çıkmaya çalışırken o sırada sokakta park halinde bulunan diğer araçlara çarptı. Otomobilde bulunan 2 şahıs araçtan inip koşarak uzaklaşırken, diğer şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca polis, sokakta hasar gören diğer araçlar için tutanak tuttu.

Olayı gören sokak üzerindeki bir esnaf, "Bir otomobille mahalleye girdiler. Polis kovalıyordu. Arabalara çarptılar. Sonra polis önünü kesti. Uyuşturucu işi diyorlar. 3-4 araba hasar gördü" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika

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