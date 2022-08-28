Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan bir şahıs evini yakmaya çalıştı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan bir şahıs evini yakmaya çalıştı

28.08.2022 15:55
Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan bir şahıs evini yakmaya çalıştı

Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kişi, alkollü haldeyken evini yakmaya çalıştı.

Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kişi, alkollü haldeyken evini yakmaya çalıştı.

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, mahallede psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs, alkol tükettikten sonra evinin dolaplarını söktü. Söktüğü dolapları evinin içinde yakmaya çalıştığı iddia edilen kişi, evinde alevleri gördükten sonra hızlıca uzaklaştı. Gecekondunun içerisinden çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, evin içerisindeki yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin çalışması ve vatandaşların meraklı bakışları bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan bir şahıs evini yakmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan bir şahıs evini yakmaya çalıştı - Son Dakika
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