Küçükçekmece'de refüjdeki ağaca çarpan araç takla attı: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de refüjdeki ağaca çarpan araç takla attı: 1'i ağır, 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir aracın sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp takla attığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki Enes M. yönetimindeki bir panelvan, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Refüjde bulunan ağaca çarpan araç, takla attı. Kazada araçta bulunan şoför Enes M. ve Ömer D. yaralanarak yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ömer D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polislerin, kazaya ilgili çalışmaları sürüyor.