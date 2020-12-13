KÜÇÜKÇEKMECE'DE RESTORANDAN CEP TELEFONUN ÇALINMA ANI KAMERADA - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE RESTORANDAN CEP TELEFONUN ÇALINMA ANI KAMERADA
13.12.2020 13:07
Küçükçekmece'de restorandan cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.
Küçükçekmece'de restorandan cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerindeki ocakbaşı restoran içerisinden 5 Aralık'ta cep telefonu çalındı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelinin B.M. (17) olduğunu tespit etti. Şüpheli 9 Aralık'ta Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı Şüpheli, "Açıktan Hırsızlık" suçundan 11 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.
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