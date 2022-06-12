Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan kimisi yağmurluk giydi, kimisi de şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yollarda su birikintisi oluştu. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul 'da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece 'de etkili oldu.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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