Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu

12.06.2022 09:11
Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış İstanbul'da etkili oldu.

Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan kimisi yağmurluk giydi, kimisi de şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yollarda su birikintisi oluştu. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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