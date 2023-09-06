Küçükçekmece'de sağanak yağışta evi suyla dolan yaşlı kadın böyle kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağışta, bodrum katındaki evi suyla dolan yaşlı kadını, ailesi ve komşuları kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadını evden çıkaran komşusu, "Kendime mi koşayım onlara mı koşayım bilemedim. İlk onun annesini yukarıya çıkarmaya çalıştım. Kadın hasta ve yaşlı. Elimizden geldiği kadar birbirimize destek olmaya çalıştık" dedi.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul'un birçok noktasında su baskınları yaşandı. Küçükçekmece'de bodrum katındaki daireleri su bastı. Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokak'taki binanın bodrum katında yaşayan Suriyeli aile, yaşadıkları evin suyla dolduğu görünce dışarıya çıkmak istedi. Evdeki yaşlı annelerini çıkarmak isteyen çocukları, komşularından yardım istedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşlı kadın, komşuların da yardımıyla binadan çıkarıldı. Yaşlı kadının sel sularının etkili olduğu sokakta, çocukları ve komşuları tarafından taşındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KADIN HASTA VE YAŞLI"

Kadını kurtarmak için yardım eden komşusu, "Saat 8.45 sularında, evimiz hafiften su almaya başladı. Suyun yükselmesi 4-5 dakikayı buldu. Can havliyle eşimi ve çocuklarımı üst komşuya çıkardım. Evin durumu ortada. Hiçbir şey kullanılacak durumda değil. Ailemi annemin babamın yanına gönderdim. Cana geleceğine mala gelsin. 4 kişilik bir aile. Eşi annesi ve çocuğu ile zihinsel engelli bir kardeşi var. Kendime mi koşayım onlara mı koşayım bilemedim. İlk onun annesini yukarıya çıkarmaya çalıştım. Kadın hasta ve yaşlı. Elimizden geldiği kadar birbirimize destek olmaya çalıştık. Yapabileceğimiz pek bir şey yoktu. Sokak komple sular altındaydı. Büyük ihtimalle buradaki akrabalarının yanına gittiler" dedi.

İşte o anlardan kareler;