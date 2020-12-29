Küçükçekmece'de saha çözüm ekibi iş başında - Son Dakika

Küçükçekmece'de saha çözüm ekibi iş başında

29.12.2020 12:37
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Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüs sürecinde vatandaşların sorunlarını yerinde ve hızlı tespit etmek için 'Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor' projesiyle 16 kişilik saha ekibi oluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüs sürecinde vatandaşların sorunlarını yerinde ve hızlı tespit etmek için 'Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor' projesiyle 16 kişilik saha ekibi oluşturdu.

Saha ekibi, kapı kapı dolaşarak belediye hizmetleriyle ilgili bilgi veriyor. Çocukların EBA'ya ulaşma olanaklarını, sosyal yardım ihtiyaçlarını tespit ederek sorunların çözümünü hızlandırıyor. Ayrıca, vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet ya da memnuniyetsizliğini de tespit ederken, mahalledeki derneklerle, spor kulüpleriyle, cami ve cemevi yöneticileriyle, okul müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarıyla görüşerek, onların da sorunlarını ve çözüm önerilerini de dinliyor.

Tespit edilen sorunlar ilgili müdürlüklere iletiliyor ve hızlı çözüm için çalışmalara başlanıyor. Katılımcı ve sosyal belediyecilik perspektifi ile gerek saha ekibi, gerek çözüm merkezi gerekse sosyal medya ile vatandaşların sorunlarını 7 gün 24 saat dinleyen ve takip bir ekip çalışıyor.

Saha ekibi, ekim ayından bu yana Beşyol, Fatih, Gültepe, Halkalı, İnönü, Mehmet Akif, Tevfikbey, Yarımburgaz, Yenimahalle ve Yeşilova mahallelerinde 7 bin 592'si hane, 3 bin 518'i de işyeri olmak üzere toplam 11 bin 110 ziyaret gerçekleştirdi.

"KÜÇÜKÇEKMECELILER ÇÖZÜMSÜZ KALMAYACAK"

Mahalle ziyaretlerini sürdüren saha ekibinin, Küçükçekmeceliler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Belediye Kemal Çebi, "Pandemi günlerinde Küçükçekmeceliler çözümsüz kalmasın, kendilerini yalnız hissetmesinler diye var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorun, talep ve beklentilerini birebir dinleyebilmek, sorunları yerinde tespit etmek çok mühim. Bu çalışma bize bir yandan kendi eksikliklerimizi görme, diğer yandan da vatandaşlarımızdan gelen önerileri değerlendirme şansı veriyor. Önümüzdeki günlerde bize ulaşan önerileri de değerlendirerek ilçemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir yeni çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

"ESNAF İLE ZOOM'DA BİR ARAYA GELDİ"

Pandemi sebebi ile esnaf ve yurttaşlar ile bir araya gelemeyen Çebi, "Benim en çok sevdiğim iştir bu. Sokakta gezmek, esnafla sohbet etmek, onun bir sorunu varsa dinlemek, önerilerini almak isterim" ifadelerini kullandı.

İnönü Mahallesi'nde pide salonu bulunan Hamit Talay, "Saha ekibinin bizim sorunlarımızı sorması çok güzel. Taleplerimizi dinlemesi, size geri dönüş yapması bile çok güzel  bir çalışma" dedi.


Küçükçekmece'de saha çözüm ekibi iş başında
Küçükçekmece'de saha çözüm ekibi iş başında

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de saha çözüm ekibi iş başında - Son Dakika


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