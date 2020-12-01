Küçükçekmece'de sahneler boş kalmayacak - Son Dakika

Küçükçekmece'de sahneler boş kalmayacak

01.12.2020 12:16
Küçükçekmece'de sahneler boş kalmayacak, System.String[]

Tiyatro perdelerin kapandığı, söyleşilerin yapılamadığı, yazarlar ile yüz yüze sohbetlerin edilemediği bu süreçte kültür sanattan uzak kalmamak için Küçükçekmece Belediyesi 1 ay boyunca festivalleri evlere taşıyor.

Tiyatro perdelerin kapandığı, söyleşilerin yapılamadığı, yazarlar ile yüz yüze sohbetlerin edilemediği bu süreçte kültür sanattan uzak kalmamak için Küçükçekmece Belediyesi 1 ay boyunca festivalleri evlere taşıyor.

1-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek dijital festival, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya kanalı KÜÇÜKÇEKMECEM TV'den canlı yayınlanacak. COVİD-19 salgınının kültür sanata bir engel olamayacağına belirten Küçükçekmece Belediyesi 50 farklı program ve içerik sunuyor.  Bir ay boyunca evlere konuk olacak dijital festival, Sefaköy, Cennet, Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Müzik Akademisi ve Güzel Sanatlar Akademisi'nden online yayınlanacak.

KEMAL ÇEBİ: "SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE VE ŞİFASINA İNANIYORUM"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hepimiz endişe ve belirsizliklerle dolu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde insanları bir araya getiren, rahatlatan, ilham ve umut veren sanatçıların ve sanatın birleştirici gücünün hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. Öte yandan hayatını evinden sürdüren yüzlerce insana şifa olacak kültürel ve sanatsal programların farklı şekillerde devam etmesine aracılık ediyor olmak bizleri mutlu ediyor. Küçükçekmece'den kültür-sanata destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Festival kapsamında, farklı alanlarda, usta isimler Küçükçekmece sahnesine konuk olacak. Cengiz Küçükayvaz'ın başrolünde olduğu Yalan Dolan, Hakkı Ergök'ün yazıp yönettiği Veli'nin Oğlu Orhan, Döktür Bi Şekspir, Seninle Evlenir Miyim?, Meddah gibi yetişkin oyunlarının yanı sıra Kitap Ağacı, Kahramanlar Diyarına Yolculuk, Zaman Makinesi gibi çocuk oyunları online sahnelenecek. Festival, caz piyanisti Kerem Görsev'in konuk olacağı 'Dijitalleşen Dünyada Yeni Beğeniler ve Caz', ünlü yazar Algan Sezgintüredi ve Can Erol'un katılımıyla gerçekleştirilecek 'Yeni Hayatta Polisiye'nin İmkanları' ve Sanat Tarihçisi Nergis Abıyeva'nın konuk olacağı 'Sanatçı Kadınları Yeniden mi Keşfediyoruz?' konulu söyleşilerin yanı sıra pek çok söyleşiye ev sahipliği yapacak. Ünlü müzisyen Vedat Sekman salon konseri ile Küçükçekmece seyircisiyle buluşurken, halk müziğinin sevilen ismi Ender Balkır da 'Türkiye'de Müzik Eğitimi' isimli programa konuk sanatçı olarak katılacak.


Küçükçekmece'de sahneler boş kalmayacak
Küçükçekmece'de sahneler boş kalmayacak
Küçükçekmece'de sahneler boş kalmayacak
Küçükçekmece'de sahneler boş kalmayacak

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de sahneler boş kalmayacak - Son Dakika


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