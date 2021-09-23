Küçükçekmece'de sahte dolar dolandırıcılığı - Son Dakika

Küçükçekmece'de sahte dolar dolandırıcılığı

Küçükçekmece'de sahte 100 dolarla marketten sigara aldıktan sonra para üstü alan yabancı uyruklu kadın kaçtı.

Küçükçekmece'de sahte 100 dolarla marketten sigara aldıktan sonra para üstü alan yabancı uyruklu kadın kaçtı. Alınan bilgiye göre, Cennet Mahallesi Okul Sokak'taki bir markete gelen ve yabancı dil konuşan kadın, market işletmecisi Ayla Gezeli'ye sigara almak istediğini ancak üzerinde Türk lirası bulunmadığını söyledi. Sigara alan şüpheli, dolar üstü 800 lirayı da alarak marketten bir araçla ayrıldı. Döviz bürosuna giderek 100 doları bozdurmak isteyen Ayla Gezeli, paranın sahte olduğunun söylenmesi üzerine Küçükçekmece Polis Merkezi'ne giderek şüpheli kadın hakkında şikayetçi oldu. Marketteki güvenlik kamerasından inceleme yaparak şüpheliyi tespit eden polis ekipleri, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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