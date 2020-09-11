KÜÇÜKÇEKMECE'DE SES BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SES BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SES BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI Küçükçekmece'de ses bombası ve molotof atılmasıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SES BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Küçükçekmece'de ses bombası ve molotof atılmasıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, 07 Eylül'de Kanarya Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ses bombası ve havai fişek atılmasıyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Çalışmada çalılık alan içerisinde gizlenmiş J.K. ve M.Ç. isimli şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 adet atılmaya hazır fitilli molotof, 1 çift inşaat eldiveni, 1,5 litre pet şişe içerisinde benzin, 1 adet yüz maskesi ve 1 adet şapka ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile birlikte 3 adet fişek, 1 adet laptop ve PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.
- İstanbul
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