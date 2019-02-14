Küçükçekmece'de Sevgi Engel Tanımadı

Küçükçekmece Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle ilçedeki engelli çocuklar ve ailelerine özel bir program düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle ilçedeki engelli çocuklar ve ailelerine özel bir program düzenledi.



Atakent Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Sevgimiz Engel Tanımaz" konulu etkinlikte, özel çocuklar sanatçı Yağmur Yalçın ve Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla gönüllerde taht kuran Bilal Göregen'in darbuka şovuyla eğlenceli saatler yaşadı. Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in eşi Nilgün Tellioğlu Karadeniz ve Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan da katıldı.



Doyasıya eğlendiler



Çocuklar, sanatçıların söyledikleri şarkılarla doyasıya eğlenirken, şarkılara oyunlarla eşlik etti. Katılımcıların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Nilgün Karadeniz, bu vesileyle hep bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan ise Sevgililer Günü vesilesiyle engellilere karşı farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, Küçükçekmece Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL

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