Seyir halindeki araç alev alev yandı

Küçükçekmece'de seyir halinde olan bir otomobilde aniden alev alev yandı.

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu'nda sabah saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Sürücülerin korku dolu anlar yaşadığı yangın anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL