Küçükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

15.05.2022 13:24

- Küçükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü Alev alev yanan araç korku dolu anlar yaşattı Küçükçekmece'de seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

- Küçükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Alev alev yanan araç korku dolu anlar yaşattı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın Küçükçekmece Halkalı Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 10 RC 322 plakalı bir araç cadde üzerinde alev alev yanmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev topuna dönen araçtan daha sonra patlama sesleri geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlama seslerini duyan vatandaşlar paniğe kapılırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Aracın yandığını gören Ünal Bal "Sabah kuş getirdik buraya sekizde. Arabayı park ettik kuş satıyorduk. Bağırdılar araba yanıyor diye. Kapıyı açtık giremedik içeri. Yandı kül oldu. Neden olduğunu anlamadık sanırım elektrikten kaynaklı oldu. Sonrada patladı. Bizde panikledik ne yapacağımızı bilemedik. Ama üzülüyoruz arkadaşımız için arabasını zor şartlarda almıştı" dedi.

Küçükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü
Küçükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü
Küçükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü
Küçükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL HAREKET ETTİ KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL HAREKET ETTİ Seyir halindeki araç alev alev yandı Seyir halindeki araç alev alev yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika


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