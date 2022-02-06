Seyir halindeki araç alev aldı, sürücü kendisini son anda dışarı attı - Son Dakika

Seyir halindeki araç alev aldı, sürücü kendisini son anda dışarı attı

Sürücü son anda kendini dışarı attı, araç alev alev yandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de seyir halinde olan araç, bir anda alev aldı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı'dan Küçükçekmece istikametine doğru, gece 02.00 sıralarında ilerleyen araç bir anda alev aldı. Seyir halindeyken alev topuna dönen aracın sürücüsü, kendisini son anda dışarı attı. Yanan araçtan kendi çıkan sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, çekici tarafından götürüldü.

(MT- İD-YM-