KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 civarında seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilin sürücüsü kendisini araçtan dışarı attı ve hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yanan arabayı söndürdü. Kullanılamaz hale gelen araba çekici tarafından yoldan kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.